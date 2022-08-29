На поле боя нередко происходят ситуации, когда украинские боевики открывают огонь по своим. Полковник Михаил Ходарёнок раскрыл причину возникновения таких ситуаций.

По словам военнослужащего, такие причиной обстрела своих же является низкий уровень подготовки солдат. Большинство из тех, кто призывается сейчас в ряды ВСУ, не имеют даже самых минимальных навыков обращения с оружием. Такие военнослужащие не понимает, что им делать на поле боя, когда начинается перестрелка. Именно из-за этого они могут начать стрелять в своих.

Кроме того, у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с командованием. Отсутствует связь. Подразделения украинских боевиков не могут нормально взаимодействовать друг с другом. Часто они даже не понимают, где находится противник, а где союзник. По словам полковника, такая армия не способна остановить противника.