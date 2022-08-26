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Политолог Вадим Полежаев высмеял Центр управления регионом (ЦУР) за попытки обелить закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ).

Ранее в нескольких пабликах в соцсетях появились откровенно заказные посты о том, почему инициатива Смольного хороша для петербуржцев.

 «Только представьте: пристроить лифт – нельзя, обновить несущие конструкции – нельзя, забыли написать про маленькие кухни! Если бы АНП заплатили за пост про КРТ, обязательно бы написали про кухни», – написал Полежаев в ТГ-канале АНП.

Он также отметил, что многочисленные коммунальные квартиры в центре Петербурга нуждаются в расселении куда больше, чем хрущевки 1957-1970 годов. Вероятно, они менее интересны подконтрольным Смольному застройщикам. Этажность в центре города ограничена, а в других центральных районах Петербурга можно построить многоэтажные дома и хорошо заработать, особенно, если территории уже благоустроены.

Между тем петербуржцы выступили против закона о КРТ, потому что в документе слишком много обтекаемых формулировок по поводу компенсаций и переселения. Активисты города даже сделали мерч – в ТГ-канале появилось фото футболки с надписью: «Питер против депортации».

Горожане не верят обещаниям главы ЗакСа Александра Бельского по поводу того, что людей не переселят в Шушары. Но тогда куда? И хватит ли компенсации на приобретение равноценного жилья или людям придется брать ипотеку? Пока на эти вопросы нет ответов, зато есть запись ЦУРа со сравнением «хрущевки» с ЖК «Парадный квартал».

Он находится недалеко от «Невской ратуши», и квартиры в этом комплексе стоят очень дорого. Петербуржцы посоветовали ЦУРу «опохмелиться и опомниться», потому что «реновация по-бегловски» явно не предусматривает переселения в подобные ЖК.

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