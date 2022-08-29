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Рекордная жара нынешнего летнего сезона в Европе поспособствовала совершенствованию таких инновационных решений, как пляжный зонт, оснащенный солнечными панелями для питания прилагаемых электробытовых устройств. Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Текущий год отличился крупными климатическими аномалиями: большая часть Европы пережила рекордную жару, что также означает повышенные затраты энергоресурсов, использованных на кондиционирование. В то же время это открыло дорогу новым продуктам и концепциям, которые призваны облегчить ситуацию и при этом принести комфорт и удобство своим пользователям.

Так, итальянская дизайнерская компания CRA (Carlo Ratti Associati) по заказу известного бренда мороженого Sammontana разработала свой инновационный продукт – Parelio, представляющий собой пляжный зонт, оснащенный солнечными панелями для создания стабильной и экологически чистой электроэнергии.

Широко распространенный аксессуар для пляжа и летнего отдыха может по-прежнему обеспечивать достаточную тень (что является его основной функцией), но дополнительно к этому – способен также преобразовывать солнечный свет в электричество для питания широкого спектра бытовой техники, такой как кулеры, мини-холодильники, зарядные устройства для телефонов и даже (в вариантах небольшой сети из подобных устройств) -для питания электромобилей.

Вместо обычной конструкции пляжного зонта, который складывается «к земле», Parelio раскладывается под небольшим углом вверх – к солнцу, поглощая его энергию. Вдохновением для такого дизайна послужило сочетание конструкций оригами и солнечных систем на современных космических кораблях.

Высота устройства Parelio – 2,5 метра, диаметр 3,2 метра. Прилагаемый в комплекте мини-холодильник может держать напитки и еду охлажденными, в чем и проявляется заинтересованность в этом проекте бренда производителей и торговцев мороженого.

Складные фотоэлектрические панели способны весьма эффективно преобразовывать энергию солнца в электричество. Один зонт дает достаточно мощности для стабильной работы мини-холодильника, но если имеется сеть из нескольких Parelio в одном месте, она может обеспечить электричеством больше устройств. Например, даже целиком покрывать энергопотребности небольшого заведения общественного питания, включая поддержание необходимого сервиса для его посетителей.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что компанией-стартапом из Германии выпущен доступный по цене комплект солнечных панелей для снабжения энергией отдельных квартир.

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