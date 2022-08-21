Кипрская компания Sea Wave Energy Limited (SWEL) разработала напоминающую своими контурами позвоночник установку, способную эффективно улавливать энергию морских волн и превращать ее в электричество. Об этом сообщает портал Tech Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Стартап SWEL, базирующийся на Кипре, уже более десяти лет работает над технологией генерации электроэнергии за счет морских волн. Теперь компания представила свой новый прототип под названием Waveline Magnet, который состоит из нескольких плавающих платформ, последовательно соединенных друг с другом.

Модульная и гибкая система разработана таким образом, чтобы генератор энергии мог плавно следовать за движением волн. Это, по словам компании, позволяет устройству извлекать энергию из волны контролируемым и неразрушающим образом.

Элементы устройства выполнены из долговечного пластика, в том числе армированного, что не требует специализированных производственных линий и снижает стоимость их изготовления. Помимо этого, конструкция дает дополнительную экономию затрат на быстроте и несложности своего развертывания, а также на операциях ремонта и технического обслуживания.

SWEL утверждает, что при правильных условиях один преобразователь энергии волны способен генерировать до 100 МВт электроэнергии. Низкая стоимость подобного способа производства энергии уже ставит эту технологию на один уровень с ископаемым топливом.

Прототип установки Waveline Magnet был успешно протестирован, хотя и в сравнительно ограниченных условиях. Частично полноценные испытания в открытом море производились в прошлом году, в заливе Ларнаки на Кипре. Что касается живучести платформы в морских условиях, компания-производитель заверяет, что позвоночно-подобная конструкция надежна, поскольку позволяет устройству двигаться вместе с волнами, а не противостоять им.

Производитель также подчеркивает, что подобная платформа может производиться с использованием только лишь экологично перерабатываемых материалов – как при ее изготовлении (из элементов, получаемых путем вторичной переработки пластика), так и при потенциальной утилизации (что сделать проще и безопаснее для окружающей среды, чем в случае с элементами солнечных панелей или лопастями ветряных турбин).