Интимную пластику чаще всего делают женщины после родов. Об этом рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов. Подробности передает издание “Лента.ру”.

По словам врача, операция по изменению формы гениталий пользуется большой популярностью. Чаще всего это женщины после родов. Доктор пояснил: «Процесс рождения ребенка не самым лучшим образом сказывается на внешности матери. Но пластика интимной зоны помогает вернуть утраченную эстетику».

Такая операция никак негативно не сказывается на качество интимной жизни. Иногда даже, наоборот, женщина становится более чувственной. Также такой вид операции интересует женщин, которые по каким-либо причинам недовольны видом своей интимной зоны.

Нередко, по словам Абрамова, в клинику обращаются и за восстановлением девственности.