читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Интимную пластику чаще всего делают женщины после родов. Об этом рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов. Подробности передает издание “Лента.ру”.

По словам врача, операция по изменению формы гениталий пользуется большой популярностью. Чаще всего это женщины после родов. Доктор пояснил: «Процесс рождения ребенка не самым лучшим образом сказывается на внешности матери. Но пластика интимной зоны помогает вернуть утраченную эстетику».

Такая операция никак негативно не сказывается на качество интимной жизни. Иногда даже, наоборот, женщина становится более чувственной. Также такой вид операции интересует женщин, которые по каким-либо причинам недовольны видом своей интимной зоны.

Нередко, по словам Абрамова, в клинику обращаются и за восстановлением девственности.

Вам может понравиться

Генерал ВСУ Карпенко пожаловался на сложность конструкции и ненадежность гаубиц M777

Легкие полевые гаубицы M777 сложно назвать надежным оружием. Они моментально выходят из строя после попадания осколков или взрывов в непосредственной близости от орудия рассказал американскому изданию National Defense высокопоставленный украинский

По Херсону глубокой ночью нанесены одновременные удары из РСЗО HIMARS и противорадиолокационной ракетой

В ночь на 29 августа ВСУ атаковали Херсон сразу тремя ракетами из РСЗО M142 HIMARS. Одновременно с этим была запущена американская противорадиолокационная ракета AGM-88, которая скорее всего была призвана замаскировать

ВСУ обстреляли Энергодар из американских гаубиц

Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС. Удар, который украинские националисты нанесли 28 августа, пришёлся на спальный район. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |