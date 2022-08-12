Для безопасности петербуржцев на дорогах будут установлены светодиодные светофоры, искусственные неровности и камеры. Об этом заявили в Смольном. Однако предыдущий опыт указывает на то, что администрация Александра Беглова обещанное может не выполнить.

Как сообщается в источнике, светодиодные светофоры установят на 74 адресах. Еще на 27 появятся специальные неровности. Кроме того, разместят камеры. Благодаря таким элементам водители вынуждены снижать скорость.

«Мы ежегодно закладываем в бюджет города средства на развитие и обновление технических средств, которые обеспечивают безопасность пешеходов и водителей. Безопасность на дорогах – одно из важнейших направлений повышения уровня комфорта горожан и туристов», – цитирует градоначальника пресс-служба.

Примечательно, что предыдущие попытки улучшить безопасность на дорогах города нельзя назвать своевременными. Так, в Кронштадте двух светофоров петербуржцы ждали с 2019 года. Однако не прошло и полгода, как они начали сбоить.

Ряд нареканий вызывали и последствия транспортной реформы. Петербургу не хватает сотни остановочных павильонов, но Смольный установил только семь. Более того, теперь горожане вынуждены долгое время ждать автобусы. Несмотря на то, что маршрутки запрещены, они продолжают работать из-за высокого спроса.

Примечательно, что в Смольном обещали посадить за руль «лазурных» автобусов настоящих профи. Однако в СМИ постоянно появляются сообщения о ДТП. С начала транспортной реформы было заведено более 4 500 административных дел за нарушения. Петербуржцы также не раз становились свидетелями неаккуратного вождения.