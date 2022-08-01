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Ученые из лондонского фонда Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust в течение двух месяцев проводили исследования и установили, что отек пениса и ректальная боль являются основными симптомами заражения оспой обезьян. Подробности сообщает издание NewScientist.

Такой вывод был сделан после изучения историй болезней мужчин, которые перенести оспу обезьян. Треть заразившихся жаловались на боли в анальной области и отечности полового органа. 20 человек из 197 были госпитализированы из-за сильных болей.

Также врачи отметили, что у всех исследуемых пациентов были поражения кожи и слизистой оборочки рта и половых органов.

Ученые не исключают, что появление новых нетипичных симптомов может свидетельствовать о том, что вирус мутирует. Также это может быть связано с путем его передачи.

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