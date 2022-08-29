Под Угледаром союзные силы ВС РФ и ДНР задействовали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек для удара по позициям ВСУ. Видеозапись выпуска полного боекомплекта ТОС-1А продемонстрировало издание «Известия».

Военный корреспондент Кирилл Ольков рассказал, что украинские артиллеристы объявили настоящую охоту на российские огнеметные системы, однако пока она с завидной регулярностью заканчивается провалом. «Солнцепек» же отлично справляется со всеми своими боевыми задачами.

Дальностью поражения целей у этой боевой системы составляет 6 километров. Она накрывает площадь до 40 тысяч квадратных метров. После выпуска всех термобарических снарядов земля начинает дрожать, а позиции врага выжигаются полностью. Где бы ни прятались боевики – в схронах или окопах, глубоких пещерах или мощных бетонных укреплениях, шансов на выживание у них все равно нет. «Солнцепек» создает избыточное давление и повышает температуру таким образом, что воздух на площади поражения выгорает до нуля. Выжить в таких условиях невозможно.