читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилась первая видеозапись поражения американской РСЗО HIMARS на Украине, к которой не может возникнуть абсолютно никаких вопросов по достоверности. Ее опубликовали боевики ВСУ, рассказавшие, что основной удар пришелся на кабину.

Кроме того, серьезные повреждения получил радиатор, поэтому даже если сама пусковая установка осталась в рабочем состоянии, боевая система не сможет перемещаться между позициями.

Портал Avia.Pro уточняет, что вывести РСЗО из строя удалось всего на несколько дней. Она уже отправлена на ремонт, после чего вновь будет использоваться для нанесения ударов по объектам в освобожденных населенных пунктах. Впрочем, удачная атака на HIMARS показывает, что ВС РФ уже адаптировались к американским боевым системам и готовы к эффективной борьбе с ними в будущем.

Вам может понравиться

Пластический хирург Абрамов рассказал, кто чаще всего делает интимную пластику

Интимную пластику чаще всего делают женщины после родов. Об этом рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов. Подробности передает издание “Лента.ру”. По словам врача, операция по изменению формы

Огнемет «Солнцепек» превратил опорный пункт ВСУ в Угледаре в выжженную землю

Всего шесть секунд потребовалось тяжелой огнеметной системе «Солнцепек», чтобы выпустить весь боекомплект по позициям боевиков ВСУ под Угледаром. Кадры боевой работы этого уникального оружия показало издание «Известия». Атака на опорный

РИА “Новости”: страны Запада начали уставать от Украины, а это вызывает опасения

Запад то очень любит Украину и искренне заботится о ней, то, наоборот, становится холодным и равнодушным. Такое мнение высказали эксперты РИА “Новости”. Уже в мае было понятно, что США начали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |