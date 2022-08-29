В Сети появилась первая видеозапись поражения американской РСЗО HIMARS на Украине, к которой не может возникнуть абсолютно никаких вопросов по достоверности. Ее опубликовали боевики ВСУ, рассказавшие, что основной удар пришелся на кабину.

Кроме того, серьезные повреждения получил радиатор, поэтому даже если сама пусковая установка осталась в рабочем состоянии, боевая система не сможет перемещаться между позициями.

Портал Avia.Pro уточняет, что вывести РСЗО из строя удалось всего на несколько дней. Она уже отправлена на ремонт, после чего вновь будет использоваться для нанесения ударов по объектам в освобожденных населенных пунктах. Впрочем, удачная атака на HIMARS показывает, что ВС РФ уже адаптировались к американским боевым системам и готовы к эффективной борьбе с ними в будущем.