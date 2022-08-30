Благодаря гормону окситоцину, который вырабатывается во время оргазма, организм женщины борется с раком молочной железы. Об этом рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. Подробности сообщает издание Лента.ру.

Дело в том, что гормон, вырабатываемый во время интимной близости, укрепляет иммунитет. Врач пояснил: «Возможно, оргазм не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о лечении рака молочной железы, но оказывается, что он может положительно повлиять на реакцию организма на лечение».

Назлиев объяснил, что в ходе оргазма происходит всплеск гормонов, среди которых окситоцин. Это помогает в укреплении иммунной системы, которая играет главную роль в борьбе с раком молочной железы.

Кроме того, во время оргазма происходит выделение эндорфинов, которые относятся к естественному обезболивающему организма. Они помогают сгладить побочные эффекты лечения, среди которых тошнота, усталость, болевые ощущения.