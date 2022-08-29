Всего шесть секунд потребовалось тяжелой огнеметной системе «Солнцепек», чтобы выпустить весь боекомплект по позициям боевиков ВСУ под Угледаром. Кадры боевой работы этого уникального оружия показало издание «Известия».

Атака на опорный пункт противника оказалась успешной. В зоне поражения ТОС-1А температура моментально подскочила до 3 000 градусов по Цельсию. В таких условиях шансов на выживание уже не остается.

«Отработали отлично, цель была опорный пункт взвода. Прибыли на место, сориентировались, отработали, с беспилотника было корректирование, цели были поражены», – рассказал командир роты по имени Иван.

Напомним, что ТОС-1А «Солнцепек» применяется для уничтожения мощных укреплений и опорников, а также тяжелой боевой техники.