Неправильный подход США к конфликту на Украине приведет к “жесткой и неудобной правде”. У Запада нет никаких шансов остаться в этом противостоянии победителем. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Рамзи Мардини. Подробности передает РИА “Новости”.

Эксперт отметил: «В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». Западу не удастся игнорировать условия российских властей.

Сейчас ситуация для ВСУ складывается плачевно. Но Запад не собирается менять свои тактику. Основной удар на себя приходится принимать Европе. Активное участие Альянса приведет только к обострению угрозы, оно усилит решимость Москвы.

При этом обозреватель отметил, что даже заключение соглашения между Россией и Украиной не приведет к установлению прочного мира. Это произошло из-за того, что Украина была втянута в прокси-войну.

Эксперт добавил: «Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».