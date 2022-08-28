Снизив темпы наступления в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, президент РФ Владимир Путин задействовал весьма эффективную тактику. Она дает возможность истощать украинскую армию, лишать ее сил, заставлять отступать или сдаваться в плен, пишет издание New York Times.

Также тактика неспешного наступления позволяет свести к минимуму потери не только среди российских военных, но и среди мирного населения.

Украина много говорила о контрнаступлении, но чем больше проходило времени, тем становилось понятнее, что подобные действия приведут к катастрофическим последствиям именно для Киева. ВС РФ были готовы к затяжным столкновениям, к длительному военному конфликту. Поэтому они способны не только остановить противника, но еще и погнать его обратно, если в этом возникнет необходимость.

ВС РФ планируют установить контроль не только над Донбассом, но и над южным побережьем Украины. И это для Киева станет очень серьезной проблемой. Потому что тогда экономика страны будет не просто истощена. Она рухнет в пропасть и поднимать ее оттуда придется многие десятилетия.