Повреждение правого гребного вала, вероятно, стало существенной технической неисправностью, которая заставила новейший британский авианосец HMS Prince of Wales бросить якорь недалеко от берегов Англии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

28 августа судно вышло из Портсмута. Авианосец ждали в США для участия в совместных военных учениях. Однако корабль не смог покинуть даже пролив Ла-Манш – сейчас он стоит на якоре у острова Уайт. Причиной остановки стали технические неисправности. Сейчас специалисты разбираются, что именно пошло не так.

HMS Prince of Wales был спущен на воду в 2019 году. Его создание обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Это уже не первый инцидент с новейшим авианосцем. В 2020 году он вышел из строя в результате прошедшего на борту затопления. На устранение новой неисправности может потребоваться несколько дней. После чего судно продолжит движение на другую сторону Атлантики.