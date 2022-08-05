Изучать изменения в русском языке филологи будут в том числе и на основе комментариев в социальных сетях. Помогать им в этом будет нейросеть, которую создали в компании LiveDune. Фирма занимается аналитикой соцсетей.

Как сообщает портал ixbt.com, для обучения нейросети разработчики вручную разбили комментарии по группам, а затем “пропустили” через нейросеть словари русского сленга и жаргонизмов. После нейросеть “переварила” ещё 20 миллионов комментариев только одной соцсети “Вконтакте”.

Сейчас “Ольга Станиславовна” – так назвали систему по имени учительницы директора компании – может свободно различать литературный язык и сетевой сленг, умеет определять иронию, сарказм и другие тональности комментариев.

Предполагается, что нейросеть будут использовать в научных целях. Станет ли “Ольга Станиславовна” помогать заинтересованным ведомствам осуществлять мониторинг социальных сетей, пока не сообщается.