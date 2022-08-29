Россия сочла вступление в НАТО Финляндии и Швеции провокацией против нее и поэтому взялась готовить ответы для Запада. Пока у нее это очень хорошо получается, рассказал китайский портал NetEase.

Авторы публикации, перевод которой представил сайт «ПолитРоссия» напомнили, что совсем недавно Москва перебросила в Калининградскую область истребители МиГ-31. Эти самолеты называют в КНР «монстрами из стратосферы», так как они способны подниматься на рекордную высоту и развивать огромные скорости. Кроме того, именно МиГ-31К модернизирован для использования гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Эти истребители на днях также появились в непосредственной близости от финского города Порвоо, расположенного всего в полусотне километров от Хельсинки. Такой маневр вполне можно назвать предостережением для Финляндии и Швеции, которые пошли на поводу у Альянса и намереваются создавать новые угрозы для Москвы.