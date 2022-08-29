Украинская пропаганда вещает о сплошных победах в ходе спецоперации, однако на деле все обстоит совершенно иначе. Такое заявление сделал боец ВСУ с позывным «Санта», который лично участвовал в боях за поселок Пески.

«Вы побеждаете повсюду, а мы – невежды, повсюду только страдаем. Наша артиллерия не так точна как ваша, наши танки не столь стремительны в атаке, наша авиация работает в «молоко», наша пехота недостаточно героически умирает, у нас нет удачных контратак», — обратился боец к украинским властям, которые одерживают победы исключительно в социальных сетях.

Пока киевский режим строчит новые посты с отчетами о несуществующих успехах, военнослужащие ВСУ погибают в аду на Донбассе. Им необходима помощь оружием и боеприпасами, однако они ее не дожидаются.