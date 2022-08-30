Охрана Херсонской области обеспечивается ударными вертолетами ВКС РФ. Винтокрылые машины появились в регионе в ответ на обстрелы со стороны украинских националистов, а также на попытку организовать контрнаступление, сообщил портал Avia.Pro.

В небе над Херсоном были замечены вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-24. Все они не только способны обнаруживать огневые рубежи противника и наводить на них артиллерию, но еще и самостоятельно наносить удары по боевикам. Выпускаемые винтокрылыми машинами ракеты могут бить на расстояние до 15 километров, что исключает ответные удары со стороны врага.

Точно неизвестно, сколько вертолетов было задействовано для защиты Херсона, но на видео можно разглядеть не меньше 6 единиц такой техники. Использовались ли уже эти машины для ударов по огневым точкам ВСУ, не сообщается. Ранее стало известно лишь, что Ка-52 активно задействуются для уничтожения противника на Донбассе.