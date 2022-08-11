Российские штурмовики на малой высоте пролетели над Соледаром в поиске точек дислокации вражеских ПЗРК. Корреспонденты издания РИА Новости сумели заснять этот полет на видео.

Журналисты пояснили, что Су-25 в ходе подобных операций выявляют тепловой след ПЗРК противника и используют его для уничтожения позиций ВСУ. Самонаводящиеся ракеты, которыми оснащены самолеты, реагируют на тепло. Чтобы сбить их с курса, враг размещает в разных районах так называемые тепловые ловушки. Они запутывают ситуацию и маскируют позиции с ПЗРК.

Однако штурмовики Су-25 способны обнаруживать такие ловушки. Они совершают частые облеты Соледара, причем делают это на минимально возможной высоте, что позволяет найти и уничтожить цели.