Исследователь из Университета Мапуа в Маниле (Филиппины) создал новый тип солнечных панелей, в которых используются люминесцентные частицы из фруктовых и овощных отходов, эффективно поглощающие любой ультрафиолетовый свет для дальнейшей выработки энергии. Об этом сообщает сайт The Brighter Side News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Солнечные панели являются краеугольным камнем перехода к экологически чистой энергии. И все же у них есть большой недостаток: их производительность заметно падает в пасмурную погоду. Но теперь инженер-электротехник из Университета Мапуа Карви Эрен Мэйг разработал новый тип солнечной панели, которая собирает невидимый ультрафиолетовый свет от солнца, который проходит даже сквозь плотные облака.

Прототипы устройств под названием Aureus (что означает Aurora Renewable Energy and UV Sequestration) используют в качестве своей основы люминесцентные частицы из фруктовых и овощных отходов, которые поглощают ультрафиолетовый свет и преобразуют его в видимый свет. Затем «традиционная» фотопоглощающая полимерная пленка преобразует этот видимый свет в энергию.

«Это действует примерно так же, как мы вдыхаем кислород и выделяем углекислый газ. Панель поглощает ультрафиолетовый свет, а затем через некоторое время высвобождает его в виде видимого света», – пояснил Мэйг.

Один из прототипов Aureus (единственную панель размером 3 на 2 фута (91,5х61 см) с оттенком Lime Gree) Мэйг установил на окне в своей квартире. По итогам такого практического тестирования эта панель продемонстрировала, что способна генерировать мощность, достаточную для зарядки двух телефонов в день.

Мэйг считает, что подобные солнечные панели, если их использовать на окнах и стенах больших зданий, могут позволить этим зданиям полностью работать на собственном электричестве.

Кроме того, разработчик заявляет, что эластичный материал – смолу, примененную в его фотоэлектрических пленках, также можно наносить на ткани для одежды. Это решение позволит дизайнерам использовать солнечные панели во множестве различных инновационных типах носимого текстиля, которые смогут охватить большое число людей решениями, связанными с возобновляемыми источниками энергии.

Следующий шаг Мэйга, по его словам, – оснастить своими прототипами панелей Aureus небольшую медицинскую клинику на острове Джомалиг, недалеко от материковой части Филиппин, которая часто остается без электричества во время штормов.