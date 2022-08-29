читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые производственные линии по созданию военных истребителей планируется открыть на Дальнем Востоке. На базе авиазавода в Комсомольске-на-Амуре станут собирать модернизированные СУ-57. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на публикацию в Military Watch Magazine.

Издание уточняет, что Министерство обороны РФ собирается значительно увеличить авиапарк боевой техники и уже заказало производство более 70 истребителей, которые от стандартного варианта СУ-57 отличаются более высокой скоростью, манёвренностью и ударной силой. Предполагается, что техника поступит на вооружение в течение ближайших нескольких лет.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации “Ростех” Владимира Артякова, слова которого приводятся в публикации, первые самолёты, созданные в рамках контракта с Минобороны на производственных мощностях, расположенных на Дальнем Востоке, поступят на вооружение уже во второй половине будущего года.

Вам может понравиться

Греческие С-300 открыли огонь, но не смогли поразить турецкие истребители F-16

Греция попыталась уничтожить истребители F-16 ВВС Турции, для чего задействовала ЗРК С-300 российского производства. Однако ни одна из выпущенных комплексом ракет цели не достигла, пишет портал Avia.Pro. Изначально выдвигалась версия,

The National Interest: США перед страхом Армагеддона не хотят рисковать против России на Украине

Американский профессор политологии Джейсон В. Дэвидсон уверен, что конфликт на Украине вполне может перерасти в Третью мировую войну. Власти Соединенных Штатов слишком уж увлеклись военной помощью Украине, что в конечном

Анпилогов: ВСУ начнут убегать из Донбасса с первыми холодами

Украинская армия все еще оказывает сопротивление на Донбассе, но делает это только благодаря сезону и рельефу местности. Как только наступят холода, ВСУ не захотят сидеть в окопах и освободят территорию
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |