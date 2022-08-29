Новые производственные линии по созданию военных истребителей планируется открыть на Дальнем Востоке. На базе авиазавода в Комсомольске-на-Амуре станут собирать модернизированные СУ-57. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на публикацию в Military Watch Magazine.

Издание уточняет, что Министерство обороны РФ собирается значительно увеличить авиапарк боевой техники и уже заказало производство более 70 истребителей, которые от стандартного варианта СУ-57 отличаются более высокой скоростью, манёвренностью и ударной силой. Предполагается, что техника поступит на вооружение в течение ближайших нескольких лет.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации “Ростех” Владимира Артякова, слова которого приводятся в публикации, первые самолёты, созданные в рамках контракта с Минобороны на производственных мощностях, расположенных на Дальнем Востоке, поступят на вооружение уже во второй половине будущего года.