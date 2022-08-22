Сотрудники Следственного комитета России пришли с проверкой в петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в понедельник, 22 августа. Сейчас по некоторым адресам проходят обыски, вероятно, в связи с возбуждением нескольких уголовных дел об уничтожении объектов культурного наследия. Однако в Комитете недоумевают, почему следователи пришли только к ним, ведь сами они лишь выполняли распоряжения Смольного. Об этом рассказал сотрудник КГИОП, который не имеет отношения к следственным мероприятиям.

«Мы не понимаем, почему все претензии следователей направлены исключительно на нас. Есть губернатор, который очень активно требовал от комитета самых различных действий по данным памятникам. Есть его помощник Захватов, который долгое время постоянно контролировал деятельность комитета. А в итоге мы остались крайними. При том, что мы виноваты только в том, что выполняли указания Смольного. Самостоятельности у комитета нет никакой», – признался собеседник.

При этом он отметил, что в кабинетах ведомства все чаще заговаривают о том, что их подставили. Ведь сам КГИОП значимых решений не принимал. Все они предварительно согласовывались непосредственно с губернатором Петербурга Александром Бегловым.