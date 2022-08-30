Маргарита Симоньян приняла участие в одном из эфиров телепрограммы Владимира Соловьева «Сегодня вечером». Во время разговора она смогла довести ведущего до слез.

Причиной стали воспоминания о трагедии Беслана. Главред RT вспомнила то первое сентября 2004 года, когда школу захватили террористы. Маргарита Симоньян вспомнила про местного чиновника, который встал на защиту простых граждан. Он бросился спасать чужих детей, на некоторое время позабыв про свою семью. Своих родных он начал спасть в самую последнюю очередь.

Маргарита вспомнила слова чиновника, которые он произнес тогда: «Если бы я достал оттуда своих детей, оставив всех остальных, как бы я смог в глаза смотреть своему народу?».

После этого рассказа Маргариты Симоньян Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций. Он расплакался прямо в эфире.