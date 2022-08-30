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Киев применил на Донбассе и под Херсоном тактику батальонных тактических групп, которая позволила ему вынудить ВС РФ разрываться между тремя направлениями. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что без Соединенных Штатов тут не обошлось – именно они научили националистические формирования так действовать.

Он отметил, что на каждом участке ВСУ задействовали около двух десятков или более танков, которые изначально оказывают пехоте огневую поддержку, а в случае удачного прорыва выходят на первый план и углубляют образовавшиеся бреши.

Целью подобной тактики, которая используется на Западе, является разделение российских войск на несколько направлений. Однако в исполнении Киева она выглядит предсказуемо и несерьезно.

По словам Леонкова, это всего лишь имитация контрнаступления, которая легко просчитывается и пресекается. Чтобы восстановить контроль над тем же Херсоном, украинской армии нужны крупные силы, которые просто не смогут подойти к городу по голой степи.

«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – цитирует аналитика издание “Взгляд”.

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