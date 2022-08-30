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Контрнаступление ВСУ на Херсон с треском провалилось, а подразделения украинской армии понесли крупные потери. Разгром этот вполне объясним, так как ВС РФ не только знали о подготовке противника к наступательным действиям, но и внимательно наблюдали за процессом, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что ВСУ достаточно неплохо оказывали сопротивление, прячась в городской застройке за спинами мирных жителей населенных пунктов. Однако с наступательными талантами дела у них обстоят гораздо хуже, передает “Московский комсомолец”.

Кроме того, Киев сам на протяжении нескольких месяцев анонсировал наступление на Херсон, поэтому ВС РФ были бдительны и осторожны. В конечном итоге они оказались гораздо более готовы к действиям противника, чем сами ВСУ, что и привело ко вполне ожидаемому исходу.

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