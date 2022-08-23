В Смольном признали проблемой наличие нелегального коммерческого транспорта на улицах Петербурга.

Соответствующее заявление сделал врио главы комтранса Валентин Енокаев. Подобные сообщения указывают на то, что чиновники неэффективно внедрили новую модель транспортного обращения. Неудобство побуждает горожан возвращаться к более удобному варианту проезда.

Среди причин появления запрещенного в рамках транспортной реформы транспорта, Енокаев назвал несколько причин. Одна из них – высокий потребительский спрос.

«Мы максимально синхронизируемся с застройщиками, но этот дисбаланс может породить нелегальную перевозку, потому что есть спрос, а легального предложения нет», — отметил он.

Примечательно, что в происходящем горожане не видят проблемы. В некоторых районах петербуржцам приходится долгое время ждать автобусы. Маршрутки всегда прибывали вовремя и без длительных интервалов. Как сообщают пассажиры в Шушарах, толкучка в автобусах есть всегда, а интервалы не соблюдаются. Как отмечают многие, люди опаздывают на работу и поздно приезжают домой из-за проблем с транспортом.