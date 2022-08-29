Назначение в США ответственного генерала за проведение операции на Украине и присвоение ей кодового названия свидетельствуют о вступлении Соединённых Штатов в прямую войну с Россией. Так главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко прокомментировал статью в The Wall Street Journal, в которой всё утверждалось, что Пентагон планирует оказывать постоянную помощь Киеву в его конфликте с Москвой. Об этом военный эксперт заявил в эфире телеканала “Россия 1”.

По словам Коротченко, перед Кремлём сейчас стоит серьёзный вопрос – каким образом реагировать на такие действия США, если они всё же будут иметь место. Ранее Пентагон официально не подтвердил, что за украинскую операцию в США будет отвечать специально назначенный генерал.

Главред “Национальной обороны” отметил, что если это произойдёт, то по факту всеми действиями ВСУ будут руководить военные из США. В этом случае Коротченко посчитал оправданным в случае обнаружения американской военной миссии на территории Украины нанести по ней удар силами ВС РФ.