Минувшей ночью колонна из 20 единиц бронетехники пересекла границу Польши и Украины. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что речь идет о новой поставке оружия Киеву.

Сообщается, что до границы колонну бронеавтомобилей сопровождала военная полиция. Однако после въезда на Украину сопровождение было снято. Скорее всего, это необходимо для предотвращения отслеживания маршрута поставок вооружений.

Пока неизвестно, какая именно техника была отправлена Киеву. Ранее обещали передать бронеавтомобили Соединенные Штаты и Турция, Австралия и Британия, поэтому не исключено, что речь идет о машинах производства одной из этих стран.

Эксперты отмечают, что активность поставок на Украину оружия и техники существенно повысилась. Новые колонны заезжают в страну буквально каждый день. Причем многие образцы перевозят тайно, в фурах, что не дает возможности отследить перемещение вооружения.