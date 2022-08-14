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Эпидемиологическая обстановка в Петербурге продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в городе на Неве выявлено 3 761 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 307 больше, чем в предыдущий день. Растет и смертность от COVID-19 – за сутки скончались 14 человек. При этом Комитет по здравоохранению фактически пускает ситуацию на самотек. Чиновники не прорабатывают меры по сдерживанию распространения болезни.

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 3,7 тысячи человек

Амбулаторное лечение от коронавируса официально проходят 16 328 жителей Петербурга. На стационарном лечении находится еще 2069 пациентов. Причем ежедневно в лечебные учреждения города поступает больше человек, чем направляется на выписку, что грозит дефицитом коечного фонда.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 2142 койки для ковид-больных, а значит, свободными остаются лишь 73. Уже через несколько дней пациентов с коронавирусом, скорее всего, будет негде размещать.

Ситуацию усложняет бездействие Смольного. В Петербурге отмечается низкий уровень коллективного иммунитета, однако чиновники не проводят никаких стимулирующих мероприятий для увеличения темпов вакцинации. Суточный прирост заболевших в городе на Неве уже составляет порядка 20%. Однако в ближайшее время ситуация может усугубиться еще сильнее.