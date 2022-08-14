Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 3,7 тысячи человек

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в городе на Неве выявлено 3 761 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 307 больше, чем в предыдущий день. Растет и смертность от COVID-19 – за сутки скончались 14 человек. При этом Комитет по здравоохранению фактически пускает ситуацию на самотек. Чиновники не прорабатывают меры по сдерживанию распространения болезни.

Амбулаторное лечение от коронавируса официально проходят 16 328 жителей Петербурга. На стационарном лечении находится еще 2069 пациентов. Причем ежедневно в лечебные учреждения города поступает больше человек, чем направляется на выписку, что грозит дефицитом коечного фонда.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 2142 койки для ковид-больных, а значит, свободными остаются лишь 73. Уже через несколько дней пациентов с коронавирусом, скорее всего, будет негде размещать.

Ситуацию усложняет бездействие Смольного. В Петербурге отмечается низкий уровень коллективного иммунитета, однако чиновники не проводят никаких стимулирующих мероприятий для увеличения темпов вакцинации. Суточный прирост заболевших в городе на Неве уже составляет порядка 20%. Однако в ближайшее время ситуация может усугубиться еще сильнее.