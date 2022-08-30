Находить и уничтожать оружие, которое Соединенные Штаты и другие страны НАТО переправляют на Украину, не так просто, как может показаться, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что Киев и Запад идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы доставлять технику и вооружение на фронт.

Так, очень часто подходящие по габаритам или разобранные боевые системы переправляются на Украину на фурах. При этом колонны с оружием маскируются под гуманитарные конвои. На них пишут «Детское питание» или еще что-то в этом духе. Если ВС РФ атакуют такую колонну, киевские и западные СМИ обязательно покажут уничтоженную фуру с детским питанием, в этом можно даже не сомневаться.

Кнутов отметил, что продолжать попытки уничтожения западного оружия все же нужно. Также важно ликвидировать подразделения резервистов, чтобы не дать им научиться использовать западные боевые системы.