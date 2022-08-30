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Дальнейшие поставки американского вооружения на Тайвань приведут только к росту напряжённости в регионе. США должны прекратить предоставлять острову оружие. С таким заявлением выступил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй – сообщает РИА “Новости”.

Ранее стало известно, что Белый дом намерен поставить Тайваню оружие на сумму более 1 миллиарда долларов. Соответствующее разрешение должен дать Конгресс США, куда администрация президента Джо Байдена планирует официально обратиться.

По словам представителя посольства КНР в американской столице, такие действия нарушают положения китайско-американских коммюнике и принципа “одного Китая”, который США поддерживают. Таким образом – заявил Пэнъюй – Вашингтону следует продемонстрировать, что он не принимает независимость Тайваня.

О реакции американской стороны на такие заявления пока ничего не сообщается.

Пекин считает Тайвань частью территории Китая. Де-факто Тайвань – самостоятельное государство. Официально его признают чуть больше десятка стран. Большинство государств, хоть и не признают Тайвань официально, но поддерживают с ним отношения через представительства. К таким государствам относятся и США.

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