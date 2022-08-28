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Отступая по всем направлениям, боевики ВСУ бросают на позициях не только стрелковое оружие или «Джавелины», но и боевую технику, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин. Он снял сюжет о танке Т-80, который российские военные захватили в качестве трофея.

Бойцы ВС РФ рассказали военкору, что боевая машина была полностью заправлена и имела аккумуляторы, однако задействовать на ней орудия украинские националисты не могли. Позже выяснилось, что на танке был неисправен механизм заряжания, причем поломка совсем несложная.

Бронетехнику отправили в Донецк на ремонт, специалисты быстро устранили поломку и теперь Т-80 вместе с множеством других трофеев «кошмарит» националистические формирования на территории Донбасса.

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