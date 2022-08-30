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С момента прихода к власти в России Владимира Путина развитие сельского хозяйства достигло грандиозных успехов. Это можно назвать “секретным триумфом” российского лидера. Такое мнение высказал итальянский журналист Федерико Рампини в своей публикации для издания Corriere della Sera.

По словам итальянского журналиста, далеко позади остались те времена, когда американские фермеры “не давали советским гражданам голодать”. В 2022 году Россия достигла рекордного экспорта зерна. Всего этого удалось добиться Владимиру Путину, который удивительным образом возродил сельское хозяйство.

С 2000 года экспорт сельскохозяйственной продукции в России вырос в 16 раз. Россия смогла обогнать Америку по объему производства зерна. Кроме того, все климатические изменения, от которых страдает весь мир, идут на пользу российским регионам.

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