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Истребитель Су-27 ВВС Эфиопии атаковал и сбил грузовой самолет Ан-26. Последний, по предположению экспертов, принадлежащий Украине, найти пока не удалось, сообщил портал Avia.Pro.

Генерал Йилма Мердаса, возглавляющий ВВС Эфиопии, рассказал, что Ан-26 был под завязку загружен оружием. Самолет перевозил его из Судана в район Тыграй, где продолжаются мятежи и беспорядки.

Руководство Судана пока не подтверждает уничтожение своего грузового самолета. Но имеется информация, что именно такие борты весной и в начале лета занимались транспортировкой оружия в Польшу, откуда потом оно переправлялось на Украину. Если это был очередной рейс с вооружением для Киева, то ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за его потери.

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