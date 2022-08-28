Очередное обрушение фасада одного из исторических домов зафиксировано в центре Петербурга. Инцидент произошел во внутреннем дворе дома №45 по Большому проспекту Петроградской стороны. Местные жители не раз безуспешно просили районную администрацию обратить внимание на здание, которое рассыпается на глазах.

Очевидец происшествия рассказал, что чудом никто не пострадал, потому что в момент инцидента двор был пуст, а куски здания упали на клумбы.

По словам петербуржца, на требования горожан провести ремонтные работы чиновники отправляют «отписки», в которых – лишь пустые обещания восстановить штукатурный слой фасада до 30 июня 2022 года.

Отметим, что проблема обрушающихся фасадов в исторической части города носит системный характер. Общественность возмущена аварийным состоянием тысяч зданий в центре Северной столицы. Однако команда губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать.