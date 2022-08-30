Согласно итогам недавнего исследования, проведенного учеными-медиками в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), амбулаторное лечение антибиотиками отдельных пациентов с аппендицитом является безопасным, позволяя многим пациентам избежать хирургического вмешательства и госпитализации. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В масштабном исследовательском проекте «Сравнение результатов антибиотикотерапии и аппендэктомии» (CODA) приняли участие десятки специалистов-медиков из США, в основном – из отделений хирургии и неотложной медицины в двух Медицинских центрах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Итоги исследования показали, что лечение антибиотиками не уступает варианту экстренной аппендэктомии. Это подтвердил и Американский колледж хирургов, заявив, что новые высококачественные данные свидетельствуют о том, что антибиотики могут использоваться для лечения большинства пациентов.

Исследователи UCLA данные 726 человек, у которых был аппендицит, подтвержденный методами визуализации, и которые получали антибиотики в 25 различных больницах за период 2016-2020 годов.

В конечном итоге в течение 24 часов 46% из 726 участников (которые в рамках проекта CODA были случайным образом распределены для получения антибиотиков) были выписаны из отделения неотложной помощи. В течение недели после выписки амбулаторное лечение было связано с менее чем одним серьезным побочным эффектом на 100 пациентов.

В выводах ученых отмечено, что амбулаторное лечение было безопасно для широкого круга пациентов и проводилось у 90% пациентов, получавших антибиотики, во всех центрах проведения исследования. По сравнению с госпитализацией амбулаторное ведение не было связано с последующими аппендэктомиями, и пациенты в итоге пропускали меньше рабочих дней.

Доктор Дэвид Талан, профессор медицины неотложных состояний и медицины/инфекционных заболеваний в Медицинской школе Дэвида Геффена в UCLA, является одним из главных исследователей испытания CODA. Он подчеркнул, что амбулаторное лечение аппендицита с помощью антибиотиков безопасно для широкого круга людей и способно снизить затраты ресурсов на здравоохранение.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что исследователи из Университета Торонто в Канаде сконструировали очень тонких (диаметром несколько миллиметров), гибких и опционально расширяемых змееподобных медицинских роботов, предназначенных для использования в хирургии.