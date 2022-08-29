Удары ВВС США по иранским объектам в Сирии не останутся без ответа. Тегеран уже начал подготовку к массированной ракетной атаке на американские базы, расположенные на территории САР, сообщил портал Avia.Pro.

Напомним, что Соединенные Штаты на прошлой неделе нанесли удар по иранской базе на северо-востоке Сирии. Приказ на эту атаку поступил лично от президента США Джо Байдена. Сразу после этого ВВС Израиля уничтожили склад с ракетами, принадлежащий Ирану, в сирийском Тартусе.

Издание Syria News Agency пишет, что Тегеран и Дамаск приняли решение атаковать американские военные базы после каждого израильского удара. Ключевой целью станет объект в зоне Эт-Танф, где американцы развернули слишком уж бурную деятельностью по добыче полезных ископаемых.

Не исключено, что массированные атаки будут проводиться как с сирийской территории, так и из Ирака. Это вполне может привести к столкновению Вашингтона и Тегерана в Сирии, в которое включатся непосредственно САР и Израиль.