Компания HIghland Systems из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) представила прототип дизель-электрической подводной лодки, которая больше похожа на футуристический космический корабль, чем на подводное судно. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Подводные лодки, предназначенные для тайных операций, с годами значительно улучшились. Однако их основной дизайн и форма остаются более или менее стандартными. С появлением новых технологий, таких как более совершенные электрические двигатели и композитные материалы, появляется возможность заметно улучшить подводные лодки, чтобы сделать их более экономичными, функциональными и скрытными.

Субмарина Kronos, разработанная стартапом из ОАЭ, рассчитана на десять пассажиров и одного члена экипажа. Компания утверждает, что радикально новый дизайн корпуса позволяет развивать более высокие скорости при меньшем потреблении топлива. Подводная лодка может служить как для коммерческих и исследовательских целей, так и строиться в специальной версии для спасательных и/или боевых операций.

Подводная лодка имеет длину 9 метров, ширину около 7,5 метра и высоту чуть более 2 метров. Она весит всего около 10 тонн и имеет грузоподъемность на воде в 3тонны. В конструкции подлодки также предусмотрено, что ее характерные «крылья» можно сложить, чтобы облегчить транспортировку по суше.

Kronos получила в оснащение гибридную силовую установку – с дизельным генератором и электрическим двигателем, которые в сочетании могут обеспечить до 54 часов работы без необходимости в пополнении ресурсов. С дизельным двигателем субмарина может развивать максимальную скорость чуть менее 80 км/ч под водой и до 50 км/ч на поверхности. Рабочая глубина погружения подводной лодки составляет 100 м, а максимальная критическая глубина – 250 м.

Электродвигатель подлодки обладает мощностью 1200 л.с. В режиме работы только от батареи субмарина может оставаться в рабочем состоянии в течение 36 часов, столько же времени она может поддерживать подачу воздуха. После этого аккумулятор необходимо заряжать в течение 1,5 часов.

Интерьеры подводной лодки оснащены кондиционерами и используют адаптивную систему освещения. При необходимости система жизнеобеспечения может включиться в автоматическом режиме. Изображения на сайте компании-производителя демонстрируют, что салон достаточно просторен для пассажиров.

Для варианта с возможностью ведения боевых действий субмарина Kronos может быть оснащена в общей сложности шестью мини-торпедами – по три с каждой стороны от кабины управления. Такие торпеды способны уничтожать небольшие корабли противника или атаковать цели в портовых базах.