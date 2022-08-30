«Контрнаступление» ВСУ на Херсон, которое по сложившейся уже традиции закончилось ничем, привело и без того измотанную украинскую армию к серьезным потерям. Киев попытался удивить ВС РФ внезапной контратакой с привлечением крупных сил, однако силы эти так и остались под Херсоном.

Так, ВСУ потеряли два боевых самолета, три танковые роты и больше двух десятков боевых машин пехоты. Кроме того, потери живой силы составили 560 человек. Причина очередного провала кроется в низком профессиональном уровне командования украинской армии, которое даже несколько месяцев анонсируемый «контрнаступ» оказались не в состоянии спланировать.

«Этот фарс напоминает провокацию с пограничным столбом в Харькове. Тогда украинские военные схватили символ государственности, пробежали с ним по полю и сразу умерли. В этот раз всё было так же. Видимо, первой попытки, во время которой ВСУ нарвались на «прыгающие мины» и заградительный огонь Зеленскому не хватило», – сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он также отметил, что в «контранступление», завершившееся фатально для Киева, были брошены боевики, несколько месяцев обучавшиеся в Польше, Германии, Британии и Соединенных Штатах.