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Греция попыталась уничтожить истребители F-16 ВВС Турции, для чего задействовала ЗРК С-300 российского производства. Однако ни одна из выпущенных комплексом ракет цели не достигла, пишет портал Avia.Pro.

Изначально выдвигалась версия, что Греция лишь взяла турецкие истребители на прицел, но огонь не открывала. Однако позже издание «Военное обозрение» сообщило, что С-300 полноценно отработали по воздушным целям. Попасть хотя бы по одной из них не удалось, однако сам по себе инцидент вполне может повлечь за собой весьма негативные последствия. Вплоть до вооруженного столкновения между двумя странами НАТО.

Турция сейчас заявляет, что истребители не входили в воздушное пространство Греции, а лишь подошли к нему на близкое расстояние. В Афинах считают, что этого было вполне достаточно, чтобы активировать зенитно-ракетные комплексы и атаковать самолеты.

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