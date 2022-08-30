Российские ВС изменили тактику ведения боевых действий в ходе спецоперации на Украине, что является весьма плохой для нее новостью, заявил киевский ставленник Олег Синегубов, возглавляющий Харьковскую ОВА.

Она пояснил, что если раньше российские подразделения концентрировали основные силы на Донбассе, то сейчас они наступают по всем направлениям сразу. При этом осуществляется своеобразная разведка боем – если на каком-то из направлений атакующие действия имеют успех, то туда сразу же перебрасываются дополнительные силы.

По словам Синегубова, в Харьковской области основные боевые действия идут на северо-западном и северо-восточном направлениях. Кроме того, ожесточенные сражения продолжаются и на севере, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.