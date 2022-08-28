Легкие полевые гаубицы M777 сложно назвать надежным оружием. Они моментально выходят из строя после попадания осколков или взрывов в непосредственной близости от орудия рассказал американскому изданию National Defense высокопоставленный украинский офицер Владимир Карпенко.

Он отметил также, что после выхода из строя гаубицу необходимо отправлять на ремонт на специализированное предприятие. Починить ее самостоятельно украинские военнослужащие не в состоянии, так как орудие имеет сложную конструкцию, передает “Свободная пресса”.

Кроме того, если даже пытаться ремонтировать поврежденную гаубицу прямо на поле боя, необходимо постоянно возить с собой специальные инструменты и оборудование. Процесс починки должен выполняться исключительно опытным квалицированным специалистам, они же осуществляют тонкую настройку орудия, с которой не справятся артиллеристы.