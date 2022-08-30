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Отставной бригадных генерал ВС США Марк Арнольд, продолжает муссировать тему с возможным разрешением для Украины атаковать города РФ. Он заявил, что Соединенные Штаты должны разрешить Киеву наносить удары не только по российской, но еще и по белорусской территории.

Также он заявил, что ВС РФ якобы “выдыхаются” в спецоперации на Украине, поэтому удары по территории России помогут еще больше их ослабить и создать проблемы с логистикой.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставили Украине реактивные системы залпового огня HIMARS на условиях, что удары по территории РФ наноситься не будут. Вашингтон отлично осознает последствия подобных атак, которые фактически сделают его участником конфликта. Что чревато весьма негативными последствиями вплоть до прямого столкновения ВС РФ и США.

Арнольда видимо позиция Вашингтона не устраивает. Либо же он принадлежит к американской партии «ястребов войны», которым очень уж хочется получить ядерный удар по территории США.

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