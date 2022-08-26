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Американское издание Foreign Affairs написало, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед главами фракций Госдумы 7 июля пообещал «воевать с народом Украины до конца». Однако публикация является полностью лживой, как и вся остальная американская пропаганда.

Издание «Взгляд» напоминает, что российский лидер назвал происходящее на Украине страшной трагедией для народа этой страны. По его словам, все давно наслышаны, что Запад намеревается вести войну с Россией до последнего украинца. И именно из-за действий США и НАТО это вполне может оказаться реальным прогнозом.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – звучала в оригинале фраза, сказанная президентом РФ.

Кроме того, в материале Foreign Affairs говорится, что Североатлантический альянс способен гарантировать безопасность Европы, но при этом упоминается пресловутая «российская агрессия». По мнению журналистов, это указывает на четкое намерение сделать НАТО всего лишь инструментом для сдерживания РФ, а не использовать его для обеспечения безопасности.

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