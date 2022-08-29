Шесть пусковых установок “Брамос” и ракеты к ним поставит на Филиппины одноимённая российско-индийская компания в начале 2023 года. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на содиректора предприятия BrahMos Александра Максичева.

Контракт на поставку вооружения заключили ещё в январе этого года. Сделка с Филиппинами – первый экспортный контракт компании. Её стоимость – более 370 миллионов долларов. Уточняется, что островное государство получит береговой ракетный комплекс.

Ракеты “Брамос” стали серийно производить с начала “нулевых” годов. В основном, они предназначены для индийской армии. Антироссийские санкции никак не повлияли на производство вооружения. Во всяком случае индийская сторона отмечала, что не видит проблем с производством ракет в ближайшие 15 лет.

“Брамос” могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Могут летать на высоте до 15 километров.