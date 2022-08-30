Киев обвиняет Россию в обстрелах Запорожской атомной станции, однако в распоряжении Москвы имеются неопровержимые доказательства виновности ВСУ. Эти факты она в ближайшее время представит МАГАТЭ, представители которой намерены посетить ЗАЭС.

Военный эксперт Владимир Ераносян пояснил, что в качестве доказательств Россия представит и спутниковых снимки, на которых хорошо видны позиции, с которых боевики ВСУ наносили удары по станции, и обломки снарядов от американских гаубиц M777, и многочисленные показания очевидцев. Поэтому Киев зря надеется избежать наказания за попытку спровоцировать катастрофу на ядерном объекте.

Ераносян напомнил, что оружия M777 имеются только на вооружении ВСУ. При этом очень хрупкие гаубицы неоднократно подвергались обстрелам и вполне могли утратить первоначальную точность. Поэтому стремясь попасть по какому-то незначительному объекту, боевики ВСУ вполне могут попасть по кладбищу радиоактивных отходов и спровоцировать аварийную ситуацию.