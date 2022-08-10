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Двухэтажные жилые дома площадью 150 кв. м, возведенные в Эребру (Швеция) из недорогих сборных модулей, почти полностью способны обеспечить себя электричеством от солнечных панелей. Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На улице в шведском городе Эребру возведены десять новых жилых домов, выстроенных в единую L-образную линию и работающих на солнечной энергии, с нулевым потреблением электричества из коммунальной сети. В этих домах, спроектированных студией Street Monkey Architects, используются принципы пассивного строительства и фотоэлектрические панели для выработки полного объема электроэнергии, необходимой для функционирования в течение всех сезонов года.

Надлежащим образом изолированные, почти герметичные и оснащенные системами вентиляции, сохраняющими большое количество тепла, эти дома не только хорошо оборудованы, но и демонстрирует определенные вариации и различия в своем внешнем виде.

В частности, дома, ориентированные окнами на восток и запад, имеют оригинальную «пилообразную» линию крыши, зубцы которой наклонены под углом, чтобы захватывать как можно больше солнечного света. Они также имеют белые гипсовые фасады. Дома на северно/южной стороне имеют серебристые фасады и деревянные планки, чтобы подчеркнуть визуальное разнообразие.

Все это создает не только сочетание домов, на которые приятно смотреть и которые гармонично контрастируют друг с другом. Это также дает их жителям чувство идентичности и убеждает их в том, что их дом имеет свой индивидуальный характер и определенную уникальность.

Двухэтажные дома площадью 150 квадратных метров почти полностью питаются от солнечной энергии. Аккумулируемое электричество накапливается и хранится в батареях, которые позже питают домашнюю сеть.

Каждый из этих жилых домов сооружался из шести модулей, причем с готовыми интерьерами. Получилось красиво, функционально и просторно. Внутренняя планировка повторяется во всех домах: кухня на первом этаже, далее переходящая в столовую, которая, в свою очередь, ведет в гостиную. Два комплекта стеклянных дверей в гостиной дают доступ к террасе, которая действует как естественное продолжение гостиной.

Стальные лестничные марши на второй этаж поддерживаются вертикальными тросами, создавая подвесную лестницу, которая ведет к трем спальням, ванной и гостиной на верхнем уровне дома. Та же обустроена и «семейная комната» – теплая минималистичная зона с полами из натурального дерева и белыми стенами, отличное место для отдыха и общения с близкими.

«Эти солнечные дома не только просторны, привлекательны и изысканно спроектированы, но и вполне доступны по цене. Именно такие современные и энергоэффективные жилищные решения могут служить удачным примером в 2022 году», – отмечает обозреватель Yanko Design.

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