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Освобождение Донбасса от украинских националистов – дело времени. Из-за подавляющего превосходства союзных войск ВСУ рано или поздно покинут оборонительные рубежи и отступят. При этом у украинской армии останется несколько вариантов, где можно засесть. Об этом пишет издание “Украина.ру” со ссылкой на военного эксперта Алексея Анпилогова.

По его словам, даже в случае отсутствия укрепрайонов ВСУ могут закрепиться в городах Красноармейск или Павлоград. За Донбассом – отметил эксперт – нет голой степи: города и реки могут рассматриваться в качестве оборонительных позиций и естественных преград.

Тем не менее Анпилогов уверен, что превосходство ВС РФ в артиллерии и авиации никуда не денется, а станет подавляющим. Эксперт также отметил, что после того, как неприятель покинет Донбасс, наступление союзных войск будет идти “более спокойно и прогнозируемо”.

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