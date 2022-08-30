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Бойцы из Калмыкии, которые отправились на Украину в составе добровольческого подразделения, записали видеообращение, опубликованное порталом «Русская весна».

Один из военнослужащих сообщил, что минувший день оказался чрезвычайно тяжелым, но без хороших новостей не обошлось. Подразделению удалось продвинуться к украинским позициям и выбить оттуда националистов. Кроме того, в качестве трофеев добровольцы взяли западное оружие, которое теперь будет уничтожать противника.

Также бойцы из Калмыкии прочитали на камеру письмо от российской школьницы Варвары. Она поблагодарила солдат за отвагу и смелось, за ту работу, которую они с честью выполняют в ходе СВО. Добровольцы пожелали ей всего хорошего, а также пообещали приехать в гости после выполнения всех боевых задач.

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