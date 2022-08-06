Специалисты клинической сети Майо в США по итогам исследования влияния диетических изменений установили, что обогащение рациона продуктами с высоким содержанием кальция и калия может предотвратить повторное симптоматическое образование камней в почках. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Камни в почках не только могут вызывать мучительную боль, но и связаны с хроническим заболеванием почек, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у пациента один раз образовался камень в почках, имеется 30-процентный шанс образования нового камня в течение пяти лет.

Как правило, врачи назначают изменения в диете, чтобы предотвратить повторное симптоматическое образование камней в почках. Но имеется мало данных об эффективности этих мер. Поэтому ученые-медики клинической сети Майо провели подобное проспективное исследование для изучения влияния диетических изменений.

В исследовании приняли участие 411 пациентов, впервые перенесших симптоматические камни в почках, и контрольная группа из 384 человек. Диетические факторы были основаны на вопроснике, который был задан участникам, все из которых в течение 10 лет наблюдались в клиниках Мэйо в Рочестере и во Флориде.

Результаты исследования показали, что диетические рационы с более низким содержанием кальция и калия, а также более низкое потребление жидкости, кофеина и фитата связаны с более высокими шансами впервые испытать симптоматический камень в почках.

Из пациентов с первичным камнеобразованием у 73 возникли рецидивы камней в течение в среднем 4,1 года наблюдения. Дальнейший анализ показал, что более низкие уровни кальция и калия в рационе предсказывали такой рецидив.

«Эти диетические данные могут иметь особое значение, поскольку рекомендации по предотвращению образования камней в почках основывались в первую очередь на диетических факторах, связанных с первичным, а не рецидивным образованием камней. Пациенты, возможно, не будут корректировать свою диету, чтобы предотвратить появление камней в почках, но они с большей вероятностью сделают это, если это может помочь предотвратить рецидив», – пояснил Эндрю Рул, доктор медицинских наук, нефролог клиники Майо и старший автор исследования.

Исследование показало, что потребление менее 3400 миллилитров жидкости в день также связано с первичным образованием почечных камней. Здесь важно учитывать, что понятие «ежедневное потребление жидкости» включает и потребление таких продуктов, как фрукты и овощи. Низкое потребление жидкости (а также кофеина) может привести к уменьшению объема мочи и повышению ее концентрации, что способствует образованию камней.

Но низкий уровень кальция и калия в рационе был более важным предиктором рецидивирующего образования камней в почках, чем потребление жидкости. «Это не значит, что высокое потребление жидкости не имеет значения. Мы просто не обнаружили преимуществ увеличения потребления жидкости среди пациентов с образованием камней в почках в анамнезе», – отметил Апи Чучарат, научный сотрудник клиники Майо и один из авторов исследования.

В исследовании делается вывод, что диеты с ежедневным потреблением 1200 миллиграммов кальция могут помочь предотвратить образование как первичных, так и рецидивирующих камней в почках. Кстати, такой уровень ежедневного потребления соответствует нормам, рекомендуемым Министерством сельского хозяйства США.

В то же время это ведомство не дает рекомендаций по ежедневному потреблению калия. Исследование клиники Майо также не устанавливает рекомендованный уровень потребления калия, хотя упоминает необходимость его «более высокого потребления».

Доктор Чучарат добавил, что в целом наиболее важный вывод проведенного исследования заключается в том, что пациенты должны добавлять в свой рацион больше фруктов и овощей, имеющих высокое содержание кальция и калия.

Фрукты с высоким содержанием калия включают бананы, апельсины, грейпфруты, дыни (особенно мускусные дыни – канталупы) и абрикосы.

Перечень овощей с такими свойствами включает картофель, грибы, горох, огурцы и кабачки.